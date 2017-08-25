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16:47 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Опубликован список погибших в ДТП на пирсе в Темрюкском районе

К этому моменту поисково-спасательная операция завершена.

Горячая линия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
8 (861) 268-64-40телефон горячей линииПодробнее
МЧС открыло горячую линию для родственников погибших и пострадавших после ЧП с падением в воду автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края 25 августа.

Администрация Темрюкского района подготовила список погибших при падении вахтового автобуса со строящегося пирса в море:

1. Аблязов Сервер Мустафаевич, 03.10.1988 года рождения.

2. Антонов Александр Александрович, 05.05.1989 года рождения.

3. Бойко Олег Александрович, 03.10.1966 года рождения.

4. Булудян Армен Седракович, 14.10.1978 года рождения.

5. Булудян Седрак Саркисович, 27.09.1953 года рождения.

6. Городилов Юрий Юрьевич, 23.01.1963 года рождения.

7. Дедух Вадим Вадимович, 04.09.1971 года рождения.

8. Демьянов Яков Николаевич, 26.10.1963 года рождения.

9. Колмыков Сергей Викторович, 27.07.1984 года рождения.

10. Ляхно Юрий Иванович, 21.02.1990 года рождения.

11. Марданов Андрей Борисович, 19.09.1967 года рождения.

12. Оськин Николай Григорьевич, 24.07.1978 года рождения.

13. Саликов Ринат Тагирджанович, 24.04.1988 года рождения.

14. Саликов Тагирджан Тимофеевич, 16.10.1963 года рождения.

15. Уваров Сергей Александрович, 20.05.1994 года рождения.

16. Щербаков Владимир Павлович, 23.09.1973 года рождения.

17. Куделько Андрей Евгеньевич, 15.05.1966 года рождения.

18. Сороколетов Михаил Владимирович, 15.02.1983 года рождения.

Напомним, для родственников погибших и пострадавших организована работа горячей линии по телефонам: 8 (86148) 60−986 или 8 (918) 040−34−80.

Также работает горячая линия ГУМЧС России по Краснодарскому краю: 8 (861) 268−64−40.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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