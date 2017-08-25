Опубликован список погибших в ДТП на пирсе в Темрюкском районе
К этому моменту
К этому моменту
Администрация Темрюкского района подготовила список погибших при падении вахтового автобуса со строящегося пирса в море:
1. Аблязов Сервер Мустафаевич,
2. Антонов Александр Александрович,
3. Бойко Олег Александрович,
4. Булудян Армен Седракович,
5. Булудян Седрак Саркисович,
6. Городилов Юрий Юрьевич,
7. Дедух Вадим Вадимович,
8. Демьянов Яков Николаевич,
9. Колмыков Сергей Викторович,
10. Ляхно Юрий Иванович,
11. Марданов Андрей Борисович,
12. Оськин Николай Григорьевич,
13. Саликов Ринат Тагирджанович,
14. Саликов Тагирджан Тимофеевич,
15. Уваров Сергей Александрович,
16. Щербаков Владимир Павлович,
17. Куделько Андрей Евгеньевич,
18. Сороколетов Михаил Владимирович,
Напомним, для родственников погибших и пострадавших организована работа горячей линии по телефонам: 8 (86148) 60−986 или
Также работает горячая линия ГУМЧС России по Краснодарскому краю: