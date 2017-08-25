Кубанский пенсионер незаконно хранил дома «Наган» и 500 патронов

Полицейским Динского района поступила информация о том, что местный житель хранит дома оружие и боеприпасы. В ходе обыска в доме 71-летнего мужчины правоохранители обнаружили и изъяли предмет, схожий с пистолетом, и более 500 патронов.

«Проведенная экспертиза установила, что изъятое оружие является револьвером системы “Наган”. Кроме того, и обнаруженный пистолет, и все боеприпасы по заключению эксперта пригодны для стрельбы», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как пояснил мужчина, оружие ему подарили более 30 лет назад. Что касается патронов, то их владелец револьвера купил сам.