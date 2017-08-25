В трех районах Волгоградской области снова вспыхнули пожары

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, угрозы населенным пунктам в настоящее время нет. К ликвидации очагов возгораний привлечено более 6 500 человек и 2 000 единиц техники. Кроме того, задействована авиация МЧС России.