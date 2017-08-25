В трех районах Волгоградской области снова вспыхнули пожары
Спасатели ликвидируют очаги вновь возникших четырех возгораний сухой растительности в Иловлинском, Клетском и Светлоярском районах Волгоградской области.
Спасатели ликвидируют очаги вновь возникших четырех возгораний сухой растительности в Иловлинском, Клетском и Светлоярском районах Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, угрозы населенным пунктам в настоящее время нет. К ликвидации очагов возгораний привлечено более 6 500 человек и 2 000 единиц техники. Кроме того, задействована авиация МЧС России.
В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.
Напомним, что 23 августа в Ягодновском сельском поселении произошло возгорание сухой травы. Бушевавший огонь распространился на жилые дома. Пожар уничтожил 19 домов и более 100 хозяйственных построек. 23 человека остались без жилья. В регионе в настоящее время с рабочим визитом пребывает глава МЧС России Владимир Пучков.