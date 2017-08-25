Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановые санкции: Боинг, Аэробус устроят РФ жесткую посадку -СМИ
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Пусть Россия ее растерзает»: морпех США возмущен Украиной
Муж Глаголевой комментирует смерть любимой жены
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
10Муссонные наводнения в Южной Азии
17:29 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге арестован замдиректора Северо-Западного Ростелекома

Заместитель директора Северо-Западного Ростелекома Тимур Свирин заключен под стражу. Он подозревается в незаконном получении 1 млн рублей.

Источник: Reuters

Как сообщили в Санкт-Петербургском городском суде 25 августа, уголовное дело в отношении Свирина возбуждено по статье 204 УК «Коммерческий подкуп».

По версии следствия, топ-менеджер Ростелекома вымогал 1 млн рублей у коммерческой организации за пролонгацию договора.

Следствие уже приходило за Тимуром Свириным в конце июля 2017 года, однако на тот момент уголовного дела еще не было. Следственный комитет Выборгского района возбудил его 22 августа. Свирин просил домашний арест. Ему отказали.

«Ходатайство следствия удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 октября», — уточнили в Горсуде.

Подозреваемого определили в «Кресты».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Убираем провода в Петербурге в один клик
Падение автобуса на Кубани: что известно на данный момент
Опубликован список погибших при падении автобуса в море
В Чечне убили депутата республиканского парламента
МВД предложило новые сроки оформления загранпаспорта
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Клиентов Ted Travel начали выселять из турецких отелей
Съемки фильма Серебренникова о Цое будут заморожены
Спорт
Деньги решают всё: что нужно знать о бое Мейвезер — Макгрегор Считаные часы остались до поединка столетия, в котором сойдутся боксёр Флойд Мейвезер и боец ММА Конор Макгрегор
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
За и против: вагонка в интерьере
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
В Москве участились попытки рейдерского захвата паркингов
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь