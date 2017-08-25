В Петербурге арестован замдиректора Северо-Западного Ростелекома
Заместитель директора
Заместитель директора
Как сообщили в
Следствие уже приходило за Тимуром Свириным в конце июля 2017 года, однако на тот момент уголовного дела еще не было. Следственный комитет Выборгского района возбудил его 22 августа. Свирин просил домашний арест. Ему отказали.
«Ходатайство следствия удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 октября», — уточнили в Горсуде.
Подозреваемого определили в «Кресты».