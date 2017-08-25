В Петербурге арестован замдиректора Северо-Западного Ростелекома

Как сообщили в Санкт-Петербургском городском суде 25 августа, уголовное дело в отношении Свирина возбуждено по статье 204 УК «Коммерческий подкуп».

Следствие уже приходило за Тимуром Свириным в конце июля 2017 года, однако на тот момент уголовного дела еще не было. Следственный комитет Выборгского района возбудил его 22 августа. Свирин просил домашний арест. Ему отказали.