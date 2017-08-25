Семья настоятеля из Самары разбилась в ДТП в Оренбуржье: погибла 2-летняя дочь священника

В четверг, 24 августа, на 165 километре трассы «Оренбург — Самара» в Сорочинском районе произошло страшное ДТП. Как сообщает orenday.ru, там лоб в лоб столкнулись автомобили Renault и Toyota. По предварительным данным, водитель «Тойоты» уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Удара избежать не удалось. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 4-летний мальчик. Еще один ребенок — 2-летняя девочка, к сожалению, от полученных травм скончалась до приезда врачей.