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18:20 (мск), источник: Pro Город Самара

Семья настоятеля из Самары разбилась в ДТП в Оренбуржье: погибла 2-летняя дочь священника

Сейчас семья настоятеля находится в больнице в Сорочинске.

Источник: 56.мвд.рф

В четверг, 24 августа, на 165 километре трассы «Оренбург — Самара» в Сорочинском районе произошло страшное ДТП. Как сообщает orenday.ru, там лоб в лоб столкнулись автомобили Renault и Toyota. По предварительным данным, водитель «Тойоты» уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Удара избежать не удалось. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 4-летний мальчик. Еще один ребенок — 2-летняя девочка, к сожалению, от полученных травм скончалась до приезда врачей.

Как оказалось, в «Рено» находилась семья клирика Самарской епархии, иерея Димитрия Коверсуна, настоятеля храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского, расположенного в поселке Зубчаниновка. С ним ехала его жена матушка Мария и двое детей: 4-летний Анатолий и 2-летняя Пелагея. Сейчас семья настоятеля находится в больнице в Сорочинске.

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