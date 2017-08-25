Власти опубликовали список погибших при падении автобуса в море на Кубани

В списке указаны имена жертв трагедии и их года рождения. Ранее сообщалось о 17 погибших в результате аварии. Еще 15 человек были госпитализированы после спасения.

Автобус с рабочими, занимавшимися постройкой пирса, упал в море в поселке Волна утром 25 августа. По предварительной версии, причиной этому стал отказ тормозов. Автобус проехал несколько сотен метров, выехал на пирс и упал в воду.