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17:28 (мск), источник: РБК

Власти опубликовали список погибших при падении автобуса в море на Кубани

Администрация Темрюкского района Краснодарского края опубликовала список погибших при падении автобуса с рабочими в море в поселке Волна. Итоговый список насчитывает 18 фамилий.

В списке указаны имена жертв трагедии и их года рождения. Ранее сообщалось о 17 погибших в результате аварии. Еще 15 человек были госпитализированы после спасения.

Автобус с рабочими, занимавшимися постройкой пирса, упал в море в поселке Волна утром 25 августа. По предварительной версии, причиной этому стал отказ тормозов. Автобус проехал несколько сотен метров, выехал на пирс и упал в воду.

Упавший в море автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз». Всего в автобусе находились более 40 человек. Достать из воды удалось 27 из них, 15 человек были госпитализированы. По словам медиков, шестеро из них при поступлении в больницу находились в тяжелом состоянии. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Авария на Кубани: погибли 18 человек, 34 госпитализированы
Во время загрузки произошла ошибка.
15:27 (мск)© Ньюстюб
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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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