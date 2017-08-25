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18:13 (мск), источник: Вести - Воронеж

Сбежавшего из-под конвоя в Воронеже преступника судили уже 12 раз

Задержанного под конвоем доставили в больницу, он вошёл в кабинет врача и выпрыгнул через окно.

Сбежавший из-под конвоя в Воронеже преступник уже 12 привлекался к уголовной ответственности. Разбойником оказался 39-летний житель Новоусманского района, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» собственные источники в правоохранительных органах в пятницу, 25 августа.

Последние два преступления мужчина совершил 7 марта и 20 августа. Весной он напал на 64-летнюю пенсионерку на Ленинском проспекте, отобрал у неё золотые серьги и скрылся. А летом мужчина набросился на 45-летнюю жительницу одного из домов на улице Старых Большевиков, повалил её на землю, ударил несколько раз кулаком в лицо, сорвал с шеи золотую цепочку и убежал. Силовики возбудили два дела — о грабеже и разбое.

Мужчину направили в изолятор временного содержания. Однако вскоре он пожаловался на острые боли, ему вызвали «скорую» и отвезли в больницу, сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» собственный источник. Задержанного под конвоем доставили в больницу, он вошёл в кабинет врача и выпрыгнул через окно.

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