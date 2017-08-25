Сбежавшего из-под конвоя в Воронеже преступника судили уже 12 раз
Задержанного под конвоем доставили в больницу, он вошёл в кабинет врача и выпрыгнул через окно.
Задержанного под конвоем доставили в больницу, он вошёл в кабинет врача и выпрыгнул через окно.
Сбежавший
Последние два преступления мужчина совершил 7 марта и 20 августа. Весной он напал на 64-летнюю пенсионерку на Ленинском проспекте, отобрал у неё золотые серьги и скрылся. А летом мужчина набросился на 45-летнюю жительницу одного из домов на улице Старых Большевиков, повалил её на землю, ударил несколько раз кулаком в лицо, сорвал с шеи золотую цепочку и убежал. Силовики возбудили два дела — о грабеже и разбое.
Мужчину направили в изолятор временного содержания. Однако вскоре он пожаловался на острые боли, ему вызвали «скорую» и отвезли в больницу, сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» собственный источник. Задержанного под конвоем доставили в больницу, он вошёл в кабинет врача и выпрыгнул через окно.