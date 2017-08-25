Силовики возбудили уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика в Воронежской области
На ребенка упала незакрепленная металлическая конструкция.
На ребенка упала незакрепленная металлическая конструкция.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели десятилетнего мальчика в Бутурлиновском районе. На ребенка упала незакрепленная металлическая конструкция в парке, сообщила
Трагедия произошла в парке рабочего поселка Нижний Кисляй в 19:00 во вторник, 22 августа. Десятилетний мальчик играл с друзьями в парке. Дети лазили по металлической конструкции, предназначенной для защиты кабины
Силовики возбудили дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.