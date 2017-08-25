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18:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Силовики возбудили уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика в Воронежской области

На ребенка упала незакрепленная металлическая конструкция.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели десятилетнего мальчика в Бутурлиновском районе. На ребенка упала незакрепленная металлическая конструкция в парке, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в пятницу, 25 августа.

Трагедия произошла в парке рабочего поселка Нижний Кисляй в 19:00 во вторник, 22 августа. Десятилетний мальчик играл с друзьями в парке. Дети лазили по металлической конструкции, предназначенной для защиты кабины трактора-погрузчика. У мальчика застряла нога, он пытался освободиться, в результате конструкция упала и придавила его. Ребенка доставили в больницу, где он умер от полученных травм.

Силовики возбудили дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.

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