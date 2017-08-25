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17:56 (мск), источник: РИА Новости

СК попросил продлить срок ареста экс-мэру Владивостока Пушкареву

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Следствие просит Мосгорсуд продлить срок ареста экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, обвиняемому в масштабных коррупционных схемах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: РИА Новости

«Двадцать восьмого августа в 14.00 суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении Пушкареву срока содержания под стражей», — сказали в пресс-службе.

Следствие обвиняет экс-главу Владивостока в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний «Востокцемент».

Как полагают следователи, «Дороги Владивостока» приобретали стройматериалы только у компаний «Востокцемент» за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам. За это Пушкарев получил от гендиректора «Востокцемента» взятку на общую сумму более 75 миллиона рублей, считает следствие.

Кроме того, недавно Следственный комитет установил причастность Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления — получении взятки в 75 миллионов рублей при приобретении стройматериалов для города.

Согласно данным мэрии Владивостока, за 2016 год Пушкарев задекларировал доход в 552 тысячи рублей, а его супруга заработала свыше 90 миллионов рублей. За 2015 год Пушкарев задекларировал 1,16 миллиона рублей, доход его супруги составил свыше 25,1 миллиона рублей.

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