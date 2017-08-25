Губернатор Волгоградской области предложил решение проблемы лесных пожаров

Источник: РИА Новости

«Считаю необходимым создать в рамках ЮРЦ специальное подразделение с местом базирования в Волгограде для борьбы с природными пожарами», — заявил он в ходе совместного заседания рабочей группы правительственной комиссии и правительства Волгоградской области.

По словам губернатора, маловодье, которое наблюдается в регионе, говорит о том, что ситуация с пожароопасной обстановкой в ближайшее время не улучшится. Кроме того, он считает необходимым воссоздать в регионе лесополосы.

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«Они снизят нагрузку, так как ветра очень сильные и местами достигали до 40 метров в секунду», — пояснил Бочаров, добавив, что огонь в ряде районов поднимался на высоту до 200−300 метров и двигался со скоростью до 30 метров в секунду.

По данным губернатора, в результате пожаров 23−25 августа повреждены 155 строений в области, 25 домов — это единственное жилье у их владельцев.