Траур по жертвам ДТП с автобусом объявлен на Кубани в субботу
Траур по жертвам ДТП с автобусом объявлен в субботу в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости представитель администрации Кубани.
Траур по жертвам ДТП с автобусом объявлен в субботу в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости представитель администрации Кубани.
Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся в море во время возвращения с вахты. По данным следствия, подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО «Таманьнефтегаз», который входит в систему порта «Тамань». По данным МЧС РФ, погибли 17 человек. В списке погибших, опубликованном
«Губернатор принял решение об объявлении субботы, 26 августа, днем траура», — сказал собеседник агентства.