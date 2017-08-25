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18:15 (мск), источник: РИА Новости

Траур по жертвам ДТП с автобусом объявлен на Кубани в субботу

Траур по жертвам ДТП с автобусом объявлен в субботу в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости представитель администрации Кубани.

Горячая линия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
8 (861) 268-64-40телефон горячей линииПодробнее
МЧС открыло горячую линию для родственников погибших и пострадавших после ЧП с падением в воду автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края 25 августа.

Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся в море во время возвращения с вахты. По данным следствия, подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО «Таманьнефтегаз», который входит в систему порта «Тамань». По данным МЧС РФ, погибли 17 человек. В списке погибших, опубликованном пресс-службой Темрюкского района, где произошло ЧП, фигурируют 18 фамилий.

«Губернатор принял решение об объявлении субботы, 26 августа, днем траура», — сказал собеседник агентства.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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