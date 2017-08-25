Траур по жертвам ДТП с автобусом объявлен на Кубани в субботу

Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся в море во время возвращения с вахты. По данным следствия, подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО «Таманьнефтегаз», который входит в систему порта «Тамань». По данным МЧС РФ, погибли 17 человек. В списке погибших, опубликованном пресс-службой Темрюкского района, где произошло ЧП, фигурируют 18 фамилий.