Автомобиль, разгромивший Богословское кладбище, принадлежит пенсионерке из Красноярского края
Личность водителя до сих пор не установлена.
Личность водителя до сих пор не установлена.
До сих пор продолжается розыск водителя, который утром 24 августа устроил настоящий погром на Богословском кладбище в Петербурге. Сотрудникам полиции в настоящий момент удалось установить, транспортное средство, разгромившее полтора десятка надгробий зарегистрирован на 71-летнюю жительницу Красноярского края.
Личность водителя Nissan Almera, который въехал на петербургский погост, до сих пор не установлена. По факту ДТП проводится проверка.
«По данному факту проводится проверка. Личность водителя устанавливается», — сообщали в УГИБДД.
После ДТП водитель скрутил с машины номера, выбросил их в ближайшие кусты и сбежал с места происшествия.