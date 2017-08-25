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18:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Автомобиль, разгромивший Богословское кладбище, принадлежит пенсионерке из Красноярского края

Личность водителя до сих пор не установлена.

Источник: Комсомольская правда

До сих пор продолжается розыск водителя, который утром 24 августа устроил настоящий погром на Богословском кладбище в Петербурге. Сотрудникам полиции в настоящий момент удалось установить, транспортное средство, разгромившее полтора десятка надгробий зарегистрирован на 71-летнюю жительницу Красноярского края.

Личность водителя Nissan Almera, который въехал на петербургский погост, до сих пор не установлена. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что около 7.30 в четверг водитель на автомобиле Nissan въехал с перекрестка Бестужевской улицы и Лабораторного проспекта на Богословское кладбище, сбив забор, ограды, памятники и надгробия.

«По данному факту проводится проверка. Личность водителя устанавливается», — сообщали в УГИБДД.

После ДТП водитель скрутил с машины номера, выбросил их в ближайшие кусты и сбежал с места происшествия.

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