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21:45 (мск), источник: Nur.kz

Организатора теракта в Атырау осудили на 20 лет

В Атырау организатора теракта Дамира Зналиева, задержанного в Афганистане в начале года, осудили на 20 лет, сообщает Sputnik Казахстан.

Источник: Nur.kz

Суд установил, что Зналиев в июле 2011 года вместе с еще двумя казахстанцами и гражданином Бельгии в зоне свободных племен Северного Вазиристана на территории Пакистана создали международную террористическую организацию «Джунд Аль-халифат» («Солдаты Халифата»).

В его состав вошли выходцы из Казахстана, Таджикистана и арабских стран.

В период с 12 сентября по 2 октября 2011 года Зналиев в группе с единомышленниками организовал приготовление и покушение на совершение взрыва на территории МИД РК в Алматы, административного здания ДВД Алматы.

В период с 28 октября по 30 октября 2011 года организовал взрыв возле здания акимата и прокуратуры в Атырау.

На главном судебном разбирательстве вина обвиняемого подтвердилась исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, показаниями свидетелей, а также полным раскаянием самого подсудимого.

Приговором суда Зналиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 233 (неоднократно совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей), частью 3 статьи 28 пункта «б», частью 3 статьи 233, частями 1, 2 статьи 233−2 (Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности), частью 2 статьи 233−3 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) УК РК.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима).

Приговор не вступил в законную силу.

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