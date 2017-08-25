Федеральную трассу в Волгоградской области перекрыли из-за пожара

«Из-за природного пожара на трассе нет видимости. Эвакуированы около 1,1 тыс. жителей села Оленье, а также детский лагерь “Ручеек”. На месте находится сводный отряд ГУ МВД по Волгоградской области, который обеспечивает безопасность, эвакуацию и охрану общественного порядка», — сказал Корнаухов.

По его словам, пожар начался около 15:00, на месте работает авиация.

Ранее сообщалось, что четыре новых очага возгорания сухой растительности возникли в пятницу в трех муниципалитетах Волгоградской области. По данным властей, в результате пожаров в области 23—25 августа пострадали 155 строений, 25 домов были единственным жильем у их владельцев.

<div id="vk_post_25601281_4967"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_25601281_4967", 25601281, 4967, 'BFxy_vszpuC3-36PQXGsgESXsA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.