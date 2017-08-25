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19:50 (мск), источник: Интерфакс

Федеральную трассу в Волгоградской области перекрыли из-за пожара

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Федеральная трасса Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» перекрыта в Дубовском районе Волгоградской области около села Оленье, сообщил агентству «Интерфакс» представитель Главного управления МВД по региону Антон Корнаухов.

«Из-за природного пожара на трассе нет видимости. Эвакуированы около 1,1 тыс. жителей села Оленье, а также детский лагерь “Ручеек”. На месте находится сводный отряд ГУ МВД по Волгоградской области, который обеспечивает безопасность, эвакуацию и охрану общественного порядка», — сказал Корнаухов.

По его словам, пожар начался около 15:00, на месте работает авиация.

Ранее сообщалось, что четыре новых очага возгорания сухой растительности возникли в пятницу в трех муниципалитетах Волгоградской области. По данным властей, в результате пожаров в области 23—25 августа пострадали 155 строений, 25 домов были единственным жильем у их владельцев.

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6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
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Turuk Makto
До наших верхов дойдет нескоро...пока не выгорит полРоссии. Сколько должно ещё сгореть,пока додумаются...
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