Федеральную трассу в Волгоградской области перекрыли из-за пожара

«Из-за природного пожара на трассе нет видимости. Эвакуированы около 1,1 тыс. жителей села Оленье, а также детский лагерь “Ручеек”. На месте находится сводный отряд ГУ МВД по Волгоградской области, который обеспечивает безопасность, эвакуацию и охрану общественного порядка», — сказал Корнаухов.
По его словам, пожар начался около 15:00, на месте работает авиация.
Ранее сообщалось, что четыре новых очага возгорания сухой растительности возникли в пятницу в трех муниципалитетах Волгоградской области. По данным властей, в результате пожаров в области 23—25 августа пострадали 155 строений, 25 домов были единственным жильем у их владельцев.