На борту летевшего из Антальи в Москву самолета произошла разгерметизация

«Рейс вылетел из Антальи в Москву и вскоре после взлета произошла разгерметизация с выбрасыванием кислородных масок в салоне. Через 37 минут после взлета самолет сел в аэропорту Антальи. Никому медицинская помощь не потребовалась. Через 12−13 часов после посадки на резервном самолете пассажиры отправились в Москву. Им был предоставлен отель, проживание, питание и все необходимое», — сказал Курашвили. По его словам, самолет был полностью исправен.