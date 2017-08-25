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20:27 (мск), источник: РБК

На борту летевшего из Антальи в Москву самолета произошла разгерметизация

Самолет рейса Анталья-Москва авиакомпании Royal Flight 17 августа вернулся в аэропорт Антальи из-за разгерметизации салона, сообщил РБК начальник отдела корпоративных коммуникаций авиакомпании Royal Flight Максим Курашвили.

Источник: Reuters

«Рейс вылетел из Антальи в Москву и вскоре после взлета произошла разгерметизация с выбрасыванием кислородных масок в салоне. Через 37 минут после взлета самолет сел в аэропорту Антальи. Никому медицинская помощь не потребовалась. Через 12−13 часов после посадки на резервном самолете пассажиры отправились в Москву. Им был предоставлен отель, проживание, питание и все необходимое», — сказал Курашвили. По его словам, самолет был полностью исправен.

Как уточняет агентство «Москва» инцидент привел к ​автоматическому выбросу кислородных масок. В результате экипаж принял решение вернуться обратно в аэропорт Антальи.

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