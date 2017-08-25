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20:51 (мск), источник: РИА Новости

Объявлен траур: в ДТП на Кубани погибли 18 человек

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Жертвами ДТП с автобусом, который упал в море в Краснодарском крае, стали 18 человек, 23 человека остаются в больницах, один считается пропавшим без вести. В субботу в регионе объявлен траур по погибшим.

Источник: РИА "Новости"

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, водолазы провели более 60 погружений. На месте развернут оперативный штаб, с родственниками погибших работают психологи. Следственный комитет возбудил по факту ДТП два уголовных дела.

Погибли жители четырех регионов

Автобус упал в море, когда перевозил рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», возвращавшихся с вахты. По данным МЧС, среди погибших — жители четырех регионов России: Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников уже поручил оказать помощь семье погибшего рабочего из Галича. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев также распорядился оказать адресную материальную помощь семьям погибших, пострадавшим также будут выплачены денежные средства. Кроме того, глава региона поручил оказать всю необходимую помощь при организации похорон.

Фонд социального страхования также сообщил, что выплатит семьям погибших, которые были застрахованы от несчастных случаев, по 1 миллиону рублей, пострадавшим с тяжелыми травмами будет оплачено лечение.

Один человек, по данным ГО и ЧС Темрюкского района Краснодарского края, — Михаил Сороколетов — объявлен без вести пропавшим.

Власти Кубани объявили субботу днем траура по погибшим в ДТП. Главам муниципальных образований рекомендовано провести комплекс траурных мероприятий и приспустить флаг Краснодарского края. Телерадиокомпаниям и организациям культуры, работающим в регионе, рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Источник: РИА "Новости"

Более 20 человек в больницах

По последним данным, в упавшем в море автобусе находились 50 человек, 33 из них были спасены. По данным краевого минздрава, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На лечении в центральной районной больнице Темрюка остаются 20 человек, из них четверо в тяжелом состоянии. В Темрюке работают краевые врачи во главе с министром здравоохранения края Евгением Филипповым.

Трое переведены в краевую клиническую больницу № 1 имени профессора С. В. Очаповского в Краснодаре.

Федеральный Минздрав контролирует оказание помощи пострадавшим.

Оперативный штаб

На месте происшествия развернут оперативный штаб, там находится глава Кубани Кондратьев. Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов также держит на контроле ликвидацию последствий аварии и оказание помощи пострадавшим.

На место происшествия также вылетели замглавы Ространснадзора Сергей Сарицкий и генеральный директор компании «ОТЭКО-Портсервис», которой принадлежит упавший в воду автобус.

По поручению главы Минтранса России Максима Соколова на место аварии направлены представители Ространснадзора и Росморречфлота.

Центр экстренной психологической помощи МЧС России открыл горячую линию в связи с ДТП на Кубани — 8 (800) 775−17−17.

Источник: РИА Новости

Уголовные дела

Следственный комитет по факту ДТП возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Позже СК дополнил дело статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие допрашивает в качестве подозреваемых водителя и индивидуального предпринимателя.

Представители Ространснадзора и Росморречфлота также проведут внеплановую проверку перевозчика.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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