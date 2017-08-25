Выросла площадь пожара в Дубовском районе: жителей Песковатки эвакуируют

В настоящее время на защиту Дубовки от огня переброшены дополнительные силы и средства пожаротушения. На месте начал работу оперативный штаб.

Напомним, что в пятницу, 25 августа, природные пожары также вспыхнули в трех районах региона — Иловлинском, Клетском и Светлоярском. Это вторая волна ландшафтных возгораний. В результате пожаров 23 августа, которые в один день возникли в 21 муниципальном образовании региона, огнем было уничтожено более 150 строений, в том числе 18 жилых домов. В Ольховском районе два человека погибли от откровения угарным газом.