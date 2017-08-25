Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пенсионный фонд ответил Пугачевой
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Доктор Комаровский умилил соцсети отпускными фото с внуками
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Перехитрили — Кравчук о получении Крыма Украиной в 1991 году
СМИ: Сябитова показала фото в "вульгарной" позе
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10Муссонные наводнения в Южной Азии
22:02 (мск), источник: БЕЛТА

Смертельное катание на капоте: водитель приговорен к двум с половиной годам ограничения свободы

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Каменецкого района вынес обвинительный приговор по уголовному делу о нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили БЕЛТА в Брестском областном суде.

Источник: БЕЛТА

Обвиняемому назначено наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Молодого человека лишат права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 5 лет.

Как сообщалось, трагедия произошла ночью 2 июля в д. Новоселки Каменецкого района. Местный житель, не имея прав, перевозил на капоте «Мазды» своего приятеля — 18-летнего брестчанина. Тормозная система машины была неисправна. Брестчанин, не удержавшись, упал под днище автомобиля и от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Обвиняемый вину признал полностью.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стало известно, во сколько будут начинаться уроки в школах
Лукашенко высказался за сокращение количества легионеров в хоккее
Объявлен траур: в ДТП на Кубани погибли 18 человек
Опубликован список погибших при падении автобуса в море
Украина готовит новый иск в ВТО против России
Трамп подписал указ о новых финансовых санкциях против Венесуэлы
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Главные события недели (видео)
Трасса Р-228 в Волгоградской области перекрыта из-за пожара
Спорт
Деньги решают всё: что нужно знать о бое Мейвезер — Макгрегор Считаные часы остались до поединка столетия, в котором сойдутся боксёр Флойд Мейвезер и боец ММА Конор Макгрегор
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
За и против: вагонка в интерьере
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
В Москве участились попытки рейдерского захвата паркингов
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь