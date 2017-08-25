Смертельное катание на капоте: водитель приговорен к двум с половиной годам ограничения свободы

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Обвиняемому назначено наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Молодого человека лишат права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 5 лет.

Как сообщалось, трагедия произошла ночью 2 июля в д. Новоселки Каменецкого района. Местный житель, не имея прав, перевозил на капоте «Мазды» своего приятеля — 18-летнего брестчанина. Тормозная система машины была неисправна. Брестчанин, не удержавшись, упал под днище автомобиля и от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Обвиняемый вину признал полностью.