На Кубани подростка на крыше вагона ударило током мощностью 27 тыс. Вт
Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Сотрудники Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте проводят проверку по факту травмирования 16-летнего жителя станицы Нововеличковской.
Информация о происшествии на железнодорожной станции Псекупс поступила в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте вечером 25 августа. По предварительным данным, подросток поднялся на
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает