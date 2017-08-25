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23:00 (мск), источник: Югополис

На Кубани подростка на крыше вагона ударило током мощностью 27 тыс. Вт

Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Сотрудники Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте проводят проверку по факту травмирования 16-летнего жителя станицы Нововеличковской.

Информация о происшествии на железнодорожной станции Псекупс поступила в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте вечером 25 августа. По предварительным данным, подросток поднялся на вагон-цистерну грузового поезда, попал в электромагнитное поле, где его ударило током мощностью 27 тыс. Вт. С ожогами 3 степени тяжести мальчик доставлен в краевую клиническую больницу № 1 города Краснодара.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба ведомства.

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