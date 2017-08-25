На Кубани подростка на крыше вагона ударило током мощностью 27 тыс. Вт

Информация о происшествии на железнодорожной станции Псекупс поступила в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте вечером 25 августа. По предварительным данным, подросток поднялся на вагон-цистерну грузового поезда, попал в электромагнитное поле, где его ударило током мощностью 27 тыс. Вт. С ожогами 3 степени тяжести мальчик доставлен в краевую клиническую больницу № 1 города Краснодара.