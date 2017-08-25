Под Волгоградом из-за наступающего огня ограничили движение по трассе

Такие меры приняты на время операции по борьбе с огнем, который продолжает наступать на район.

«Поставлена задача информировать об этом жителей Дубовского района и водителей транзитного транспорта, — сообщили корреспонденту “АиФ-Волгоград” в областной администрации. — Главе администрации Волгограда Виталию Лихачеву поставлена задача обеспечить места ожидания для транзитного транспорта. Водителей и пассажиров обеспечить всем необходимым, прежде всего питьевой водой».

Напомним, что в настоящее время готовят к эвакуации жителей села Песковатка. Площадь ландшафтного пожара на территории Дубовского района увеличивается. Сейчас на место ЧП направлены дополнительные силы и средства.