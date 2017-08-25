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22:58 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом из-за наступающего огня ограничили движение по трассе

Движение транспорта по трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград у села Оленье в Дубовском районе ограничено из-за природных пожаров.

Такие меры приняты на время операции по борьбе с огнем, который продолжает наступать на район.

«Поставлена задача информировать об этом жителей Дубовского района и водителей транзитного транспорта, — сообщили корреспонденту “АиФ-Волгоград” в областной администрации. — Главе администрации Волгограда Виталию Лихачеву поставлена задача обеспечить места ожидания для транзитного транспорта. Водителей и пассажиров обеспечить всем необходимым, прежде всего питьевой водой».

Напомним, что в настоящее время готовят к эвакуации жителей села Песковатка. Площадь ландшафтного пожара на территории Дубовского района увеличивается. Сейчас на место ЧП направлены дополнительные силы и средства.

Напомним, что пожары 25 августа вспыхнули в нескольких районах. А 23 августа в результате десятков ландшафтных возгораний по всему региону огнем было уничтожено 150 строений, есть двое погибших.

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