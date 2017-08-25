Под Волгоградом из-за наступающего огня ограничили движение по трассе
Движение транспорта по трассе Р-228
Движение транспорта по трассе Р-228
Такие меры приняты на время операции по борьбе с огнем, который продолжает наступать на район.
«Поставлена задача информировать об этом жителей Дубовского района и водителей транзитного транспорта, — сообщили корреспонденту “АиФ-Волгоград” в областной администрации. — Главе администрации Волгограда Виталию Лихачеву поставлена задача обеспечить места ожидания для транзитного транспорта. Водителей и пассажиров обеспечить всем необходимым, прежде всего питьевой водой».
Напомним, что в настоящее время готовят к эвакуации жителей села Песковатка. Площадь ландшафтного пожара на территории Дубовского района увеличивается. Сейчас на место ЧП направлены дополнительные силы и средства.
Напомним, что пожары 25 августа вспыхнули в нескольких районах. А 23 августа в результате десятков ландшафтных возгораний по всему региону огнем было уничтожено 150 строений, есть двое погибших.