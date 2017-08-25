Суд над олигархом Тулешовым остановлен из-за неожиданной смерти

Источник: Tengrinews

Об этом корреспонденту Timeskz сообщил один из участвующих в процессе юристов.

Место внезапно скончавшегося адвоката занял новый. Он обратился к председательствующему судье с ходатайством, чтобы ему предоставили время на ознакомление с материалами уголовного дела, которое занимает около 200 томов. Его просьбу суд удовлетворил.

Следующее заседание суда назначено на 4 сентября. Это уже второй суд над шымкентским олигархом Тохтаром Тулешовым.

Ранее в Астане он был приговорен к 21 году лишения свободы с конфискацией имущества за попытку государственного переворота. Сейчас ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей в бюджет по предварительному сговору группой лиц», «Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика», «Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Дача взятки».