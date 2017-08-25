Суд над олигархом Тулешовым остановлен из-за неожиданной смерти
Громкий судебный процесс по делу «пивного короля» Шымкента Тохтара Тулешова приостановлен
Громкий судебный процесс по делу «пивного короля» Шымкента Тохтара Тулешова приостановлен
Об этом корреспонденту Timeskz сообщил один из участвующих в процессе юристов.
Место внезапно скончавшегося адвоката занял новый. Он обратился к председательствующему судье с ходатайством, чтобы ему предоставили время на ознакомление с материалами уголовного дела, которое занимает около 200 томов. Его просьбу суд удовлетворил.
Следующее заседание суда назначено на 4 сентября. Это уже второй суд над шымкентским олигархом Тохтаром Тулешовым.
Ранее в Астане он был приговорен к 21 году лишения свободы с конфискацией имущества за попытку государственного переворота. Сейчас ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей в бюджет по предварительному сговору группой лиц», «Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика», «Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Дача взятки».
Помимо бизнесмена на скамье подсудимых еще восемь человек — работники пивзавода и два