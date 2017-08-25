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22:49 (мск), источник: РИА Новости

В Брюсселе вооруженный мачете мужчина напал на военный патруль

Инцидент произошел в центре бельгийской столицы. Преступник был застрелен, военнослужащие пострадали, но не получили серьезных ранений.

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вооруженный мачете мужчина напал на военных, патрулирующих бельгийскую столицу, сообщает бельгийское издание Le Soir.

Инцидент произошел около 21:15 по местному времени (22:15 мск) в центре бельгийской столицы на бульваре Эмиля Жакмена.

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​Некоторые очевидцы сообщили о выстрелах. Другие свидетели уточнили, что мужчина напал на двоих солдат.

Нападавший был застрелен. По информации агентства «Рейтер», ранее он не был замечен в связях с террористами. Военнослужащие из патруля пострадали, однако, по предварительным данным, не получили серьезных ранений.

Место происшествия было оцеплено, туда прибыли медики.

В полиции заявили, что ситуация находится под контролем.
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В Брюсселе на военных напал преступник с мачете
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23:12 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Vesta *
Соглашусь. Вновь прибывшие подлежат депортации..
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