В Брюсселе вооруженный мачете мужчина напал на военный патруль

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вооруженный мачете мужчина напал на военных, патрулирующих бельгийскую столицу, сообщает бельгийское издание Le Soir.

Инцидент произошел около 21:15 по местному времени (22:15 мск) в центре бельгийской столицы на бульваре Эмиля Жакмена.

​Некоторые очевидцы сообщили о выстрелах. Другие свидетели уточнили, что мужчина напал на двоих солдат.

Нападавший был застрелен. По информации агентства «Рейтер», ранее он не был замечен в связях с террористами. Военнослужащие из патруля пострадали, однако, по предварительным данным, не получили серьезных ранений.

Место происшествия было оцеплено, туда прибыли медики.