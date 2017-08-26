Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выехал в село Оленье

Сюда прибыл председатель оперативного штаба по ликвидации ландшафтных пожаров, губернатор Андрей Бочаров.

Совместно с начальником регионального управления МЧС Олегом Гребенюком, главой ФСБ РФ по Волгоградской области Анатолием Гулевским и руководителем МВД России по региону Александром Кравченко он координирует действия всех подразделений, задействованных в тушении пожаров и обеспечении безопасности граждан.

Стихия идет фронтом протяженностью в 15 км. Огонь верховой: при порывах ветра до 26 метров в секунду, которые в настоящее время усугубляют ситуацию, пламя молниеносно охватывает верхушки деревьев.

Движение на трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» было остановлено. Безопасность граждан обеспечивают сотрудники ГИБДД. Объезд осуществляется по дорогам «Волгоград — Иловля — Ольховка — Камышин» и «Волгоград — мостовой переход через р. Волга — Среднеахтубинский район — г. Волжский — г. Энгельс Саратовской области». Губернатор поручил главе Волгограда обеспечить водителей большегрузов местами ожидания и всем необходимым, в первую очередь, питьевой водой.