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06:49 (мск), источник: РИАЦ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выехал в село Оленье

Возгорания, произошедшие сегодня в Дубовском районе, угрожают селу Оленье.

Сюда прибыл председатель оперативного штаба по ликвидации ландшафтных пожаров, губернатор Андрей Бочаров.

Совместно с начальником регионального управления МЧС Олегом Гребенюком, главой ФСБ РФ по Волгоградской области Анатолием Гулевским и руководителем МВД России по региону Александром Кравченко он координирует действия всех подразделений, задействованных в тушении пожаров и обеспечении безопасности граждан.

Стихия идет фронтом протяженностью в 15 км. Огонь верховой: при порывах ветра до 26 метров в секунду, которые в настоящее время усугубляют ситуацию, пламя молниеносно охватывает верхушки деревьев.

Движение на трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» было остановлено. Безопасность граждан обеспечивают сотрудники ГИБДД. Объезд осуществляется по дорогам «Волгоград — Иловля — Ольховка — Камышин» и «Волгоград — мостовой переход через р. Волга — Среднеахтубинский район — г. Волжский — г. Энгельс Саратовской области». Губернатор поручил главе Волгограда обеспечить водителей большегрузов местами ожидания и всем необходимым, в первую очередь, питьевой водой.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. На месте ЧП работает оперативный штаб, который возглавляет губернатор Андрей Бочаров. Он лично контролирует ход эвакуации и действия всех служб, принимающих участие в борьбе с огненной стихией.

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