Нападение на военный патруль в Брюсселе признали терактом

Он добавил, что нападавший, по которому полицейские открыли огонь на поражение и который был госпитализирован в критическом состоянии, скончался.

Военные патрульные в пятницу вечером открыли огонь на поражение в центре Брюсселя после того, как на них с криком «Аллах акбар» набросился с мужчина с ножом. Один военный получил легкое ранение лица, другой — руки. Личность напавшего установлена — это 30-летний выходец из Сомали. Он действовал в одиночку и не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, он не был известен службам безопасности.