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25 августа, источник: РИА Новости

Нападение на военный патруль в Брюсселе признали терактом

БРЮССЕЛЬ/МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Атака на военный патруль в центре Брюсселя квалифицирована как теракт, нападавший скончался, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.

Мы считаем, что речь идет о террористической атаке.
Официальный представитель федеральной прокуратуры Бельгии

Он добавил, что нападавший, по которому полицейские открыли огонь на поражение и который был госпитализирован в критическом состоянии, скончался.

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Как сообщили РИА Новости в полиции центрального округа Брюсселя, расследование взяла на себя федеральная прокуратура. «Расследование взяла федеральная прокуратура», — сказал собеседник.

Военные патрульные в пятницу вечером открыли огонь на поражение в центре Брюсселя после того, как на них с криком «Аллах акбар» набросился с мужчина с ножом. Один военный получил легкое ранение лица, другой — руки. Личность напавшего установлена — это 30-летний выходец из Сомали. Он действовал в одиночку и не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, он не был известен службам безопасности.

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