В центре Лондона неизвестный с ножом напал на полицейских

Мужчина набросился на стражей порядка после того, как те попытались его задержать.

Два офицера получили незначительные ранения, им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализации не потребовалось.

В настоящее время у королевской резиденции находится большое количество полицейских машин, передает AP.