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25 августа, источник: РИА Новости

В центре Лондона неизвестный с ножом напал на полицейских

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Неизвестный мужчина напал с ножом на двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне. Об этом сообщается вечером в пресс-релизе Скотланд-Ярда.

Мужчина набросился на стражей порядка после того, как те попытались его задержать.

Два офицера получили незначительные ранения, им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализации не потребовалось.

В настоящее время у королевской резиденции находится большое количество полицейских машин, передает AP.

Ранее в пятницу вооруженный мачете мужчина напал на военных, патрулирующих Брюссель. Он получил тяжелое ранение и позднее скончался в больнице. Власти квалифицировали случившееся как теракт.

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