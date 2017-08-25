В центре Лондона неизвестный с ножом напал на полицейских
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Неизвестный мужчина напал с ножом на двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне. Об этом сообщается вечером в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Неизвестный мужчина напал с ножом на двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне. Об этом сообщается вечером в
Мужчина набросился на стражей порядка после того, как те попытались его задержать.
В настоящее время у королевской резиденции находится большое количество полицейских машин, передает AP.
Ранее в пятницу вооруженный мачете мужчина напал на военных, патрулирующих Брюссель. Он получил тяжелое ранение и позднее скончался в больнице. Власти квалифицировали случившееся как теракт.