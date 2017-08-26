На Техас обрушится самый мощный за последние 12 лет ураган

На Техас обрушится самый мощный за последние 12 лет ураган

Ураган «Харви» приближается к восточному побережью США. «Харви» уже усилился до «третьей» категории (по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона) и стал самым мощным ураганом в Соединенных штатах с 2005 года, передает Reuters.