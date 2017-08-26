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00:29 (мск), источник: РБК

На Техас обрушится самый мощный за последние 12 лет ураган

Ураган «Харви» приближается к восточному побережью США. «Харви» уже усилился до «третьей» категории (по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона) и стал самым мощным ураганом в Соединенных штатах с 2005 года, передает Reuters.

Видеозапись урагана с космоса опубликовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

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По данным Reuters, ураган обрушится на Техас в ближайшие часы (3:00—4:00 по мск). Из прибрежных районов штата эвакуированы более 10 тыс. человек, нефтеперерабатывающие предприятия приостановили работу. Местные жители, которые решили остаться, закупаются водой, продуктами и предметами первой необходимости.

Скорость «Харви» достигает 178−208 км/ч, с таким уровнем опасности стихия способна «вырывать с корнем деревья, срывать крыши домов», уточняет агентство.
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