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08:16 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Житель Ростова инсценировал ДТП, чтобы получить денежную компенсацию

Донские полицейские раскрыли автомобильное мошенничество.

Житель Ростова-на-Дону задержан по подозрению в мошенничестве. Мужчину обвиняют в инсценировании ДТП с целью получения денежной компенсации от страховой фирмы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по РО, мужчина сам пришел в полицию с заявлением о том, что страховая компания не выплачивает ему компенсацию в связи с произошедшим ДТП.

Позже выяснилось, что 37-летний ростовчанин инсценировал ДТП для получения выплат.

Полицейские выяснили, что автомобили, участвующие в ДТП, не могли столкнуться, а справки, которые были предоставлены подозреваемым — поддельные. За инсценирование ДТП мужчина теперь ответит перед судом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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