Житель Ростова инсценировал ДТП, чтобы получить денежную компенсацию
Донские полицейские раскрыли автомобильное мошенничество.
Донские полицейские раскрыли автомобильное мошенничество.
Житель
Как рассказали в
Позже выяснилось, что 37-летний ростовчанин инсценировал ДТП для получения выплат.
Полицейские выяснили, что автомобили, участвующие в ДТП, не могли столкнуться, а справки, которые были предоставлены подозреваемым — поддельные. За инсценирование ДТП мужчина теперь ответит перед судом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».