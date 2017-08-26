Житель Ростова инсценировал ДТП, чтобы получить денежную компенсацию

Житель Ростова-на-Дону задержан по подозрению в мошенничестве. Мужчину обвиняют в инсценировании ДТП с целью получения денежной компенсации от страховой фирмы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по РО, мужчина сам пришел в полицию с заявлением о том, что страховая компания не выплачивает ему компенсацию в связи с произошедшим ДТП.

Позже выяснилось, что 37-летний ростовчанин инсценировал ДТП для получения выплат.