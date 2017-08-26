Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США посягнули на территорию РФ в День Независимости Украины
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Маленькая московская квартира, которая кажется большой
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Перехитрили — Кравчук о получении Крыма Украиной в 1991 году
СМИ: Сябитова показала фото в "вульгарной" позе
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
10Землетрясение на юго-западе Китая
05:40 (мск), источник: РБК

Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия из-за урагана

Из-за приближения урагана «Харви» к побережью Техаса Дональд Трамп перевел штат на режим стихийного бедствия. Ураган называют самым сильным в США с 2005 года и ему уже присвоили 4 категорию мощности из 5.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переводе штата Техас в режим стихийного бедствия из-за приближения урагана «Харви». Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп подписал указ по просьбе губернатора Техаса. «[Режим] позволяет государству использовать все силы для оказания помощи», — написал президент США.

Во время загрузки произошла ошибка.

За четыре часа до этого Трамп написал в Twitter, что ураган «Харви» становится «гораздо сильнее, чем предсказывалось». «Федеральное правительство на месте и готова реагировать», — отмечал Трамп. Президент США сейчас находится в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид в Мэриленде.

Трамп подписал указ о переводе штата в режим стихийного бедствия после того, как эпицентр урагана оказался у побережья Техаса, принеся с собой ветер силой 250 км/час и волны высотой до четырех метров.

Урагану был присвоен четвертый уровень мощности, что говорит о том, что он может вырывать деревья и разрушать дома.

За несколько дней на побережье Техаса и в некоторых районах Луизианы выпадет 90 см осадков, отмечает Reuters.

Fox News в своем Twitter приводит ряд видео последствий приближения урагана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ураган считается самым мощным США с 2005 года. Многие жители прибрежных районов Техаса соглашаются на эвакуацию, но есть и те, кто решил остаться, они запасаются водой, продуктами и предметами первой необходимости. К 5:00 — 6:00 по московскому времени ураган достигнет города Корпус-Кристи, в котором проижвают 320 тыс. человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Эксперт о планах США: простым россиянам пора увидеть очевидное
Путин провел закрытую встречу с отцом своей крестницы
Северная Корея осуществила запуск нескольких ракет
Объявлен траур: в ДТП на Кубани погибли 18 человек
Украина готовит иск в ВТО против России из-за сельхозпродукции
Мадуро прокомментировал новые санкции США против Венесуэлы
Названо количество террористов, воюющих в Сирии
Минобороны РФ рассекретило документы о Сталинградской битве
Россиян предупредили о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме
Спорт
Слуцкий переоделся — и победил. «Халл» разгромил «Болтон» «Тигры» прервали серию из трех поражений подряд уверенной победой над аутсайдером первенства Англии
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
За и против: вагонка в интерьере
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
В Москве участились попытки рейдерского захвата паркингов
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь