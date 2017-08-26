Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия из-за урагана

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переводе штата Техас в режим стихийного бедствия
Трамп подписал указ по просьбе губернатора Техаса. «[Режим] позволяет государству использовать все силы для оказания помощи», — написал президент США.
За четыре часа до этого Трамп написал в Twitter, что ураган «Харви» становится «гораздо сильнее, чем предсказывалось». «Федеральное правительство на месте и готова реагировать», — отмечал Трамп. Президент США сейчас находится в своей загородной резиденции
Трамп подписал указ о переводе штата в режим стихийного бедствия после того, как эпицентр урагана оказался у побережья Техаса, принеся с собой ветер силой 250 км/час и волны высотой до четырех метров.
За несколько дней на побережье Техаса и в некоторых районах Луизианы выпадет 90 см осадков, отмечает Reuters.
Fox News в своем Twitter приводит ряд видео последствий приближения урагана.
Ураган считается самым мощным США с 2005 года. Многие жители прибрежных районов Техаса соглашаются на эвакуацию, но есть и те, кто решил остаться, они запасаются водой, продуктами и предметами первой необходимости. К 5:00 — 6:00 по московскому времени ураган достигнет города