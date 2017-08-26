Пилот рухнувшего под Алматы самолета перенес рейс ради венчания дочери

Источник: Nur.kz

Воздушное судно авиации общего назначения выполняло частный рейс.

Как оказалось, 63-летний пилот Анатолий Меньшиков намеренно перенес рейс, чтобы попасть на венчание дочери, сообщает КТК.

Для пилота и пассажира МAULE М-7−260С это был обычный рейс.

Легкомоторный самолет выполнял частный рейс из аэропорта Бурундай. Лететь было не больше 180 километров. Судно должно было приземлиться на южном побережье озера Балхаш. Но что-то пошло не так. В 11:45 самолет рухнул близ населенного пункта.

«Самолет авиации общего назначения, собственник ТОО “Олжа бастау”, выполнял частный полет в рамках авиации общего назначения из аэропорта Бурундай на временную площадку Колумб, находящуюся на побережье, южном побережье, озера Балхаш, где у них находятся частные владения. Они являются членами ассоциации, но, а как авиация общего назначения состояли с года 14-го, насколько моя память не изменяет. С 2014 года они выполняют полеты. Базируются они в аэропорту Бурундай», — пояснил исполнительный директор ОЮЛ «КАМА» Канат Жусупов.

Позже стало известно: судном управлял 63-летний Анатолий Меньшиков. Почти полвека он посвятил авиации. Пилот провел за штурвалом больше 12 тысяч часов.

Близкие рассказывают, что он намеренно перенес рейс, чтобы попасть на венчание дочери.

Вторым участником полета был 35-летний Орынгали Зикербаев. Мужчина чудом остался жив. С многочисленными переломами его доставили в алматинскую больницу.

«В ходе обследования установлен диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поперечных отростков пятого, четвертого позвонков, поясничных позвонков. Травма костей таза, с переломом костей таза. Ушиб лобной области, ушибы, ссадины грудной клетки, травматический шок первой степени. Состояние больного тяжелое. После обследования больной был поднят в отделение реанимации», — прокомментировал и.о. заместителя главного врача по хирургии клинической больницы № 7 Алматы Камбар Байжигитов.

Мужчина находится в сознании. Но врачи пока не берутся делать прогнозы.

Тем временем, по факту крушения уже начато расследование, по результатам которого и будут названы причины падения самолета.

Источник: КТК.

Напомним, легкомоторный самолет модели МAULE М-7−260С производства США упал 25 августа на территории Балхашского района, в 20 километрах от села Жидели Алматинской области.