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06:43 (мск), источник: РИА Новости

Под Волгоградом ведут воздушную и наземную разведку очагов возгорания

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Воздушная и наземная разведка очагов возгорания и тлеющих участков начались в Волгоградской области, сообщается на официальном портале органов власти Волгоградской области.

«Проведение воздушной и наземной разведки очагов возгорания и тлеющих участков местности началось в Волгоградской области с восходом солнца — такую задачу поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Это делается для эффективного использования авиации МЧС», — говорится в сообщении.

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На данный момент в распоряжении Волгоградской области находится два самолета Ил-76, два борта Бе-200 и три вертолета Ми-8. Ночью в локализации возгораний в трех районах: Дубовском, Городищенском и Иловлинском — были задействованы порядка 350 единиц техники и свыше полутора тысяч человек. Губернатор совместно с руководителями МЧС, полиции, силовых структур координирует работу всех сил и средств, задействованных в локализации возгорания.

Вечером в четверг природные пожары в области были потушены, но возникли новые. Было решено эвакуировать Екатериновку и Оленье (50 километров на север от Волгограда по федеральной трассе) и подготовить к эвакуации расположенную поблизости Песковатку. Было ограничено движение на федеральной автотрассе Р228 Саратов — Волгоград.

Также из-за пожара были прекращены смены во всех четырех детских оздоровительных лагерях Дубовского района: «Дружба», «Ручеек», «Дубок» и «Зеленая волна» и эвакуированы три лагеря в других районах: имени Гули Королевой в Городищенском, «Лазурный» в Иловлинском и «Кузнечик» в Ольховском.

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