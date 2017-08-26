Под Волгоградом ведут воздушную и наземную разведку очагов возгорания

«Проведение воздушной и наземной разведки очагов возгорания и тлеющих участков местности началось в Волгоградской области с восходом солнца — такую задачу поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Это делается для эффективного использования авиации МЧС», — говорится в сообщении.

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На данный момент в распоряжении Волгоградской области находится два самолета Ил-76, два борта Бе-200 и три вертолета Ми-8. Ночью в локализации возгораний в трех районах: Дубовском, Городищенском и Иловлинском — были задействованы порядка 350 единиц техники и свыше полутора тысяч человек. Губернатор совместно с руководителями МЧС, полиции, силовых структур координирует работу всех сил и средств, задействованных в локализации возгорания.

Вечером в четверг природные пожары в области были потушены, но возникли новые. Было решено эвакуировать Екатериновку и Оленье (50 километров на север от Волгограда по федеральной трассе) и подготовить к эвакуации расположенную поблизости Песковатку. Было ограничено движение на федеральной автотрассе Р228 Саратов — Волгоград.