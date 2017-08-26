Микроавтобус и локомотив столкнулись в Амурской области
Погибли три человека.
Погибли три человека.
ТАСС, 26 августа. /ТАСС/. Три человека, по предварительным данным, погибли при столкновении микроавтобуса с электровозом на железнодорожном переезде в Амурской области. Об этом сообщает в субботу
«Сегодня на железнодорожном переезде станции Ледяная Свободненского района произошло столкновение автомобиля Nissan Vanette с электровозом. По предварительной информации, в результате ДТП три человека погибли», — говорится в сообщении.
«Водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на путь перед приближающимся одиночным локомотивом при запрещающем сигнале светофора. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточным, и произошло столкновение, после чего микроавтобус загорелся. Звуковая и световая сигнализация железнодорожного переезда в момент происшествия работали исправно», — говорится в сообщении железной дороги.
Движение поездов на участке, где произошел инцидент, идет без задержек, на движение пассажирских поездов авария не повлияла.