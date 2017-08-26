Пенсионер на «шестерке» выскочил на встречку в Усть-Катаве: 1 человек погиб, 2 ранены
Пострадавших удалось эвакуировать из автомобилей только с помощью спасателей.
Пострадавших удалось эвакуировать из автомобилей только с помощью спасателей.
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Авария произошла днем в пятницу, 25 августа. По предварительным данным, 73-летний водитель ВАЗ-21065 неправильно выбрал скорость движения, совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением мужчины 1977 года рождения.
Доставать пострадавших из покореженных машин пришлось спасателям. Водитель и 61-летний пассажир «шестерки» госпитализированы, а вот водитель второго авто умер по дороге в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.