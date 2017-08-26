В Красноярском крае мужчина вынес из горящего дома двоих детей

ЧП произошло в Ужуре 20 августа. Роман Баёв работал на своем приусадебном участке, когда вдруг увидел клубы дыма в соседнем доме. Горела веранда многоквартирного жилого дома, огонь быстро распространялся на крышу.

«В первую очередь Роман должен был убедиться, что в горящей квартире нет людей. Подойдя к окну, он увидел двух детей, пути выхода их наружу были заблокированы огнем. Роман разбил окно и через него проник в квартиру. Комната, где находились дети, была сильно задымлена. Эвакуировав детей, Роман попытался получить от детей информацию о нахождении людей в горящей квартире, однако дети были сильно напуганы, находились в шоковом состоянии и не смогли ничего пояснить», — рассказали в МЧС.

Не дожидаясь приезда пожарных, мужчина решил осмотреть горящую квартиру. Обследовав ее и не обнаружив там больше людей, он закрыл входную дверь, чтобы ограничить распространение огня. А сам продолжил помогать эвакуировать людей и имущество из соседних квартир.