В Красноярском крае мужчина вынес из горящего дома двоих детей
Это уже не первый храбрый поступок жителя Ужура Романа Баёва.
Это уже не первый храбрый поступок жителя Ужура Романа Баёва.
ЧП произошло в Ужуре 20 августа. Роман Баёв работал на своем приусадебном участке, когда вдруг увидел клубы дыма в соседнем доме. Горела веранда многоквартирного жилого дома, огонь быстро распространялся на крышу.
«В первую очередь Роман должен был убедиться, что в горящей квартире нет людей. Подойдя к окну, он увидел двух детей, пути выхода их наружу были заблокированы огнем. Роман разбил окно и через него проник в квартиру. Комната, где находились дети, была сильно задымлена. Эвакуировав детей, Роман попытался получить от детей информацию о нахождении людей в горящей квартире, однако дети были сильно напуганы, находились в шоковом состоянии и не смогли ничего пояснить», — рассказали в МЧС.
Не дожидаясь приезда пожарных, мужчина решил осмотреть горящую квартиру. Обследовав ее и не обнаружив там больше людей, он закрыл входную дверь, чтобы ограничить распространение огня. А сам продолжил помогать эвакуировать людей и имущество из соседних квартир.
Спасатели считают, что грамотные действия Романа позволили спасти двух несовершеннолетних детей и предотвратить распространение огня. Кстати, Баёв Роман не первый раз участвует в тушении пожаров и оказании помощи пострадавшим. Еще в 2012 году он вступил в ряды добровольных пожарных Всероссийского добровольного пожарного общества.