Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пенсионный фонд ответил Пугачевой
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Эксперт о планах США: простым россиянам пора увидеть очевидное
Тест: что вы знаете о кирпиче?
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
13Умерла Вера Глаголева
07:57 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае мужчина вынес из горящего дома двоих детей

Это уже не первый храбрый поступок жителя Ужура Романа Баёва.

ЧП произошло в Ужуре 20 августа. Роман Баёв работал на своем приусадебном участке, когда вдруг увидел клубы дыма в соседнем доме. Горела веранда многоквартирного жилого дома, огонь быстро распространялся на крышу.

«В первую очередь Роман должен был убедиться, что в горящей квартире нет людей. Подойдя к окну, он увидел двух детей, пути выхода их наружу были заблокированы огнем. Роман разбил окно и через него проник в квартиру. Комната, где находились дети, была сильно задымлена. Эвакуировав детей, Роман попытался получить от детей информацию о нахождении людей в горящей квартире, однако дети были сильно напуганы, находились в шоковом состоянии и не смогли ничего пояснить», — рассказали в МЧС.

Не дожидаясь приезда пожарных, мужчина решил осмотреть горящую квартиру. Обследовав ее и не обнаружив там больше людей, он закрыл входную дверь, чтобы ограничить распространение огня. А сам продолжил помогать эвакуировать людей и имущество из соседних квартир.

Спасатели считают, что грамотные действия Романа позволили спасти двух несовершеннолетних детей и предотвратить распространение огня. Кстати, Баёв Роман не первый раз участвует в тушении пожаров и оказании помощи пострадавшим. Еще в 2012 году он вступил в ряды добровольных пожарных Всероссийского добровольного пожарного общества.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красноярские врачи спасли младенца от смерти, охладив ему мозг
Северная Корея осуществила запуск нескольких ракет
Поиски на месте падения автобуса на Кубани возобновлены
Украина готовит иск в ВТО против России из-за сельхозпродукции
Мадуро прокомментировал новые санкции США против Венесуэлы
Ураган «Харви» обрушился на США со скоростью 215 км/ч
Минобороны РФ рассекретило документы о Сталинградской битве
Власти Китая запретили создавать совместные предприятия с КНДР
Спорт
Слуцкий переоделся — и победил. «Халл» разгромил «Болтон» «Тигры» прервали серию из трех поражений подряд уверенной победой над аутсайдером первенства Англии
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
За и против: вагонка в интерьере
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
В Москве участились попытки рейдерского захвата паркингов
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь