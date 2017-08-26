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07:26 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Тройное ДТП со смертельным исходом произошло в Новосибирской области

Её участники — жители Новосибирской и Кемеровской областей.

На 57 километре трассы «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» на территории Тогучинского района произошла авария, в которой один человек погиб и трое получили ранения. Все они госпитализированы в центральную районную больницу.

«42-летний житель Бердска, управляя автомобилем “BMW”, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем “Skoda Yeti” под управлением 37-летнего жителя Новосибирска. После чего автомобиль “BMW” совершил столкновение и со встречным автомобилем “Nissan Patrol” под управлением 46-летнего жителя Кемеровской области. В результате ДТП от полученных травм водитель автомобиля “Skoda Yeti” скончался на месте», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

Сейчас по факту ДТП проводят доследственную проверку.

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