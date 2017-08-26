В жилом доме в Перми рухнул потолок

Источник: Аргументы и факты

В Перми на улице Уральская в Перми в жилом доме рухнул потолок. Как сообщает телеканал «Рифей», дом принадлежал к маневренному фонду города. Потолок обрушился в одной из комнат на 4 этаже. К счастью, в тот момент в этой комнате никто не проживал.

От сильного грохота в три часа ночи проснулись жильцы соседних комнат. Теперь семьи с детьми боятся находиться в опасном доме.

Как выяснили корреспонденты ТСН, год назад в этом доме уже было обрушение потолка. Дом так и не признали аварийным.