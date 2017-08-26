Ураган «Харви» обрушился на США со скоростью 215 км/ч

«Первым под удар “Харви” попал небольшой техасский город Рокпорт с населением около 7 тысяч человек. В окрестностях этого города уже разрушены несколько зданий. Внутри могут находиться люди», — отмечается в сообщении. Еще до того, как ураган набрал полную силу над материком, ветер начал валить деревья в Корпус-Кристи — крупнейшем городе штата Техас из числа тех, что находятся на побережье. Сейчас сообщается, что там тысячи людей остались без электричества.