Ураган «Харви» обрушился на США со скоростью 215 км/ч
Перед этим президент Трамп объявил о введении режима стихийного бедствия
Перед этим президент Трамп объявил о введении режима стихийного бедствия
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Мощный ураган «Харви», который, как ожидается, может привести к серьезным разрушениям в Техасе, достиг американского побережья, сообщила BBC News.
«Первым под удар “Харви” попал небольшой техасский город Рокпорт с населением около 7 тысяч человек. В окрестностях этого города уже разрушены несколько зданий. Внутри могут находиться люди», — отмечается в сообщении. Еще до того, как ураган набрал полную силу над материком, ветер начал валить деревья в
Когда ураган еще приближался к берегу, ему была присвоена четвертая категория по пятибалльной шкале