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08:53 (мск), источник: Интерфакс

Ураган «Харви» обрушился на США со скоростью 215 км/ч

Перед этим президент Трамп объявил о введении режима стихийного бедствия из-за урагана.

Источник: Reuters
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Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия из-за урагана

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Мощный ураган «Харви», который, как ожидается, может привести к серьезным разрушениям в Техасе, достиг американского побережья, сообщила BBC News.

«Первым под удар “Харви” попал небольшой техасский город Рокпорт с населением около 7 тысяч человек. В окрестностях этого города уже разрушены несколько зданий. Внутри могут находиться люди», — отмечается в сообщении. Еще до того, как ураган набрал полную силу над материком, ветер начал валить деревья в Корпус-Кристи — крупнейшем городе штата Техас из числа тех, что находятся на побережье. Сейчас сообщается, что там тысячи людей остались без электричества.

Источник: Reuters

Когда ураган еще приближался к берегу, ему была присвоена четвертая категория по пятибалльной шкале Сафира-Симпсона. Скорость ветра достигла 215 км/ч. Тысячи жителей Техаса покинули свои дома.

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