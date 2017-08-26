Жительница Карталов забаррикадировалась в квартире и включила газ
Женщина требовала запретить ремонт в магазине на первом этаже во избежание разрушений в ее квартире и всем доме.
Женщина требовала запретить ремонт в магазине на первом этаже во избежание разрушений в ее квартире и всем доме.
Бунт отчаявшейся женщины встряхнул в пятницу, 25 августа Карталы (Челябинская область) — местная жительница заперлась в квартире и включила газ, протестуя против ремонта в помещении магазина на первом этаже дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сначала карталинка угрожала выброситься из окна, затем сообщила спасателям, что включила газ.
По данным местных СМИ, женщина долгое время судилась с одной из расположенных на первом этаже торговых точек. Она уверена, что трещины на стенах ее квартиры — последствие ремонта в магазине. Разрешение на размещение в помещении на первом этаже было получено от городской администрации при прежнем ее руководстве. После появления трещин разрешение было отозвано. Но по словам женщины, собственникам магазина выдали новый документ, и она опасается новых разрушений в своей квартире.
К дому прибыла руководитель аппарата администрации района Елена Борисова. Она долгое время беседовала с женщиной через закрытую дверь. После карталинка попросила пригласить для разговора следователя.
Спустя почти два часа переговоров женщину убедили открыть дверь.