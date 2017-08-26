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07:53 (мск), источник: dostup1.ru

Жительница Карталов забаррикадировалась в квартире и включила газ

Женщина требовала запретить ремонт в магазине на первом этаже во избежание разрушений в ее квартире и всем доме.

Бунт отчаявшейся женщины встряхнул в пятницу, 25 августа Карталы (Челябинская область) — местная жительница заперлась в квартире и включила газ, протестуя против ремонта в помещении магазина на первом этаже дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сначала карталинка угрожала выброситься из окна, затем сообщила спасателям, что включила газ. Из-за угрозы взрыва к дому незамедлительно съехались все экстренные службы. Дом оцепили, обесточили и отключили подачу газа.

По данным местных СМИ, женщина долгое время судилась с одной из расположенных на первом этаже торговых точек. Она уверена, что трещины на стенах ее квартиры — последствие ремонта в магазине. Разрешение на размещение в помещении на первом этаже было получено от городской администрации при прежнем ее руководстве. После появления трещин разрешение было отозвано. Но по словам женщины, собственникам магазина выдали новый документ, и она опасается новых разрушений в своей квартире.

К дому прибыла руководитель аппарата администрации района Елена Борисова. Она долгое время беседовала с женщиной через закрытую дверь. После карталинка попросила пригласить для разговора следователя.

Спустя почти два часа переговоров женщину убедили открыть дверь.

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