Жительница Карталов забаррикадировалась в квартире и включила газ

По данным местных СМИ, женщина долгое время судилась с одной из расположенных на первом этаже торговых точек. Она уверена, что трещины на стенах ее квартиры — последствие ремонта в магазине. Разрешение на размещение в помещении на первом этаже было получено от городской администрации при прежнем ее руководстве. После появления трещин разрешение было отозвано. Но по словам женщины, собственникам магазина выдали новый документ, и она опасается новых разрушений в своей квартире.