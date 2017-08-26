На Кубани возобновили поисковую операцию на месте падения автобуса
В Краснодарском крае возобновились поиски пропавшего без вести рабочего на месте падения в море вахтового автобуса. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на
В Краснодарском крае возобновились поиски пропавшего без вести рабочего на месте падения в море вахтового автобуса. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на
«Поисковые работы на акватории Черного моря в районе поселка Волна были приостановлены накануне в 19:20 мск и возобновлены в субботу с наступлением светлого времени суток», — цитирует агентство сотрудника
Поиски пропавшего продолжались до наступления темноты. Водолазами было совершено более 60 погружений.
Как писали «Известия», 26 августа автобус с рабочими ЗАО «Таманьнефтегаз» упал в море с четырехметровой высоты. В результате аварии погибли 18 человек, 33 были госпитализированы. На месте падения была начата процедура опознания погибших. Для прибывших родственников были подготовлены места размещения, с ними работают психологи.