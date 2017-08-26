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08:06 (мск), источник: Известия

На Кубани возобновили поисковую операцию на месте падения автобуса

В Краснодарском крае возобновились поиски пропавшего без вести рабочего на месте падения в море вахтового автобуса. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по краю.

Источник: РИА "Новости"
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«Поисковые работы на акватории Черного моря в районе поселка Волна были приостановлены накануне в 19:20 мск и возобновлены в субботу с наступлением светлого времени суток», — цитирует агентство сотрудника пресс-службы.

Поиски пропавшего продолжались до наступления темноты. Водолазами было совершено более 60 погружений.

Как писали «Известия», 26 августа автобус с рабочими ЗАО «Таманьнефтегаз» упал в море с четырехметровой высоты. В результате аварии погибли 18 человек, 33 были госпитализированы. На месте падения была начата процедура опознания погибших. Для прибывших родственников были подготовлены места размещения, с ними работают психологи.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Михаил Квартерников
Сначала возбудили дело о нарушении ДТП, а затем, когда узнали, что автобус принадлежит частнику - "дело о оказании услуг не соответсвующих требованиям...
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