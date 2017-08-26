В Краснообске избили и сбросили с балкона бездомного пса
Тем временем сегодня в социальных сетях появилась информация об издевательствах над животными в Краснообске. Собаку выбросили с седьмого этажа многоэтажки.
Тем временем сегодня в социальных сетях появилась информация об издевательствах над животными в Краснообске. Собаку выбросили с седьмого этажа многоэтажки.
Бездомного пса, по словам очевидцев, неизвестные, били в подъезде. Потом выбросили из окна. Собака не прожила и нескольких минут.
По следам крови и клочкам шерсти понятно на каком этаже все это происходило. Жители вызвали полицию. Участковый составил протокол, осматривать подъезд не стал.