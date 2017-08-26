В Краснообске избили и сбросили с балкона бездомного пса

В Краснообске избили и сбросили с балкона бездомного пса

Тем временем сегодня в социальных сетях появилась информация об издевательствах над животными в Краснообске. Собаку выбросили с седьмого этажа многоэтажки.