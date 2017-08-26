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08:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Краснообске избили и сбросили с балкона бездомного пса

Тем временем сегодня в социальных сетях появилась информация об издевательствах над животными в Краснообске. Собаку выбросили с седьмого этажа многоэтажки.

Источник: Вести - Новосибирск

Бездомного пса, по словам очевидцев, неизвестные, били в подъезде. Потом выбросили из окна. Собака не прожила и нескольких минут.

По следам крови и клочкам шерсти понятно на каком этаже все это происходило. Жители вызвали полицию. Участковый составил протокол, осматривать подъезд не стал.

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