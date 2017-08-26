На МКАД столкнулись автобус и легковушка
В результате ДТП пострадали два человека.
В результате ДТП пострадали два человека.
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Два человека получили травмы при столкновении автобуса и легковушки на МКАД. Об этом ТАСС сообщили в
«В субботу в районе 74-го км МКАД произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека», — сказал собеседник агентства.
По некоторым данным, в районе аварии на двух полосах МКАД было перекрыто движение транспорта.
Сейчас, по информации УГИБДД, движение открыто.