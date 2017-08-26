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08:47 (мск), источник: ТАСС

На МКАД столкнулись автобус и легковушка

В результате ДТП пострадали два человека.

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Два человека получили травмы при столкновении автобуса и легковушки на МКАД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГИБДД по Москве.

«В субботу в районе 74-го км МКАД произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека», — сказал собеседник агентства.

По некоторым данным, в районе аварии на двух полосах МКАД было перекрыто движение транспорта.

Сейчас, по информации УГИБДД, движение открыто.

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