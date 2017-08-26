Природный пожар под Волгоградом локализован

«Нам удалось локализовать очаги огня вблизи населенных пунктов. Принято решение о возвращении людей в свои дома», — сказал Бочаров.

Ликвидация пожара в настоящее время продолжается. «Открытого горения нет. Ведется проливка очагов тления», — сообщил агентству руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

По данным пресс-службы главы региона, минувшей ночью около тысячи человек находились в пунктах временного размещения в Дубовке и Волгограде. Также были эвакуированы дети из четырех лагерей района. Пострадавших нет, сгоревших построек нет. В то же время медицинские учреждения продолжают работать в режиме повышенной готовности.