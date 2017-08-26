Природный пожар под Волгоградом локализован
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Природный пожар в Дубовском районе Волгоградской области локализован, сообщил в субботу журналистам губернатор региона Андрей Бочаров.
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Природный пожар в Дубовском районе Волгоградской области локализован, сообщил в субботу журналистам губернатор региона Андрей Бочаров.
«Нам удалось локализовать очаги огня вблизи населенных пунктов. Принято решение о возвращении людей в свои дома», — сказал Бочаров.
Ликвидация пожара в настоящее время продолжается. «Открытого горения нет. Ведется проливка очагов тления», — сообщил агентству руководитель
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