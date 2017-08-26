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09:00 (мск), источник: Интерфакс

Природный пожар под Волгоградом локализован

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Природный пожар в Дубовском районе Волгоградской области локализован, сообщил в субботу журналистам губернатор региона Андрей Бочаров.

«Нам удалось локализовать очаги огня вблизи населенных пунктов. Принято решение о возвращении людей в свои дома», — сказал Бочаров.

Ликвидация пожара в настоящее время продолжается. «Открытого горения нет. Ведется проливка очагов тления», — сообщил агентству руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

По данным пресс-службы главы региона, минувшей ночью около тысячи человек находились в пунктах временного размещения в Дубовке и Волгограде. Также были эвакуированы дети из четырех лагерей района. Пострадавших нет, сгоревших построек нет. В то же время медицинские учреждения продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что из-за природного пожара главой региона принято решение о досрочном прекращении смен в детских лагерях Дубовского района «Дружба», «Ручеек», «Дубок» и «Зеленая волна», в которых находится 714 детей. Кроме того, проводилась эвакуация жителей сел Екатериновка, Оленье и Песковатка.

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