Количество водолазов на месте аварии автобуса на Кубани будет удвоено

Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе, которое вечером в пятницу провел губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В нем участвовали председатель совета директоров АО «ОТЭКО» Мишель Литвак, главный федеральный инспектор по краю аппарата полпреда президента в ЮФО Алексей Ермаков, представители прокуратуры и следственного комитета, руководители поисково-спасательных служб.

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Глава края подчеркнул, что всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана помощь, как материальная, так и психологическая.

Мишель Литвак, в свою очередь, сообщил, что компания «ОТЭКО» окажет всю необходимую поддержку следствию в установлении причин трагедии, а также позаботится о людях. Заместитель прокурора края Валерий Рябоконев сообщил, что будут проверены все версии трагедии.

По словам начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александра Тарарыкина, утром в субботу поисковая операция в поселке Волна продолжится, количество водолазов будет удвоено, сообщает пресс-служба администрации края.

Как сообщал «Югополис», утром в пятницу, 25 августа, в поселке Волна со строящегося пирса упал вахтовый автобус, перевозивший рабочих компании «Таманьнефтегаз», занимавшихся строительством пирса. Погибли 18 человек, пострадали 34. Подавляющее большинство погибших и пострадавших — жители Кубани.

В СКР назвали предполагаемой причиной падения автобуса отказ тормозов. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель людей». Названы уже первые подозреваемые. На месте трагедии продолжается процедура опознания погибших.