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09:47 (мск), источник: Югополис

Количество водолазов на месте аварии автобуса на Кубани будет удвоено

Утром в субботу, 26 августа, поисковая операция в поселке Волна возобновляется.

Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе, которое вечером в пятницу провел губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В нем участвовали председатель совета директоров АО «ОТЭКО» Мишель Литвак, главный федеральный инспектор по краю аппарата полпреда президента в ЮФО Алексей Ермаков, представители прокуратуры и следственного комитета, руководители поисково-спасательных служб.

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Глава края подчеркнул, что всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана помощь, как материальная, так и психологическая.

Мишель Литвак, в свою очередь, сообщил, что компания «ОТЭКО» окажет всю необходимую поддержку следствию в установлении причин трагедии, а также позаботится о людях. Заместитель прокурора края Валерий Рябоконев сообщил, что будут проверены все версии трагедии.

По словам начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александра Тарарыкина, утром в субботу поисковая операция в поселке Волна продолжится, количество водолазов будет удвоено, сообщает пресс-служба администрации края.

Как сообщал «Югополис», утром в пятницу, 25 августа, в поселке Волна со строящегося пирса упал вахтовый автобус, перевозивший рабочих компании «Таманьнефтегаз», занимавшихся строительством пирса. Погибли 18 человек, пострадали 34. Подавляющее большинство погибших и пострадавших — жители Кубани.

В СКР назвали предполагаемой причиной падения автобуса отказ тормозов. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель людей». Названы уже первые подозреваемые. На месте трагедии продолжается процедура опознания погибших.

Суббота на Кубани объявлена днем траура. Также губернатором принято решение об оказании адресной материальной помощи семьям жителей Краснодарского края, погибших в аварии. Они получат по миллиону рублей.

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