В Волгоградской области эвакуированные из-за пожара люди вернулись в свои дома

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Люди, эвакуированные из-за природного пожара в Дубовском районе Волгоградской области, вернулись в свои дома. Об этом сообщил в субботу ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов.

«Все жители сел Оленье и Екатериновка вернулись в свои дома. На данный момент ни одного человека в пункте временного размещения, который был подготовлен в райцентре Дубовка, нет», — сказал Уланов.

По информации пресс-службы администрации области, этой ночью около 1 тыс. человек находились в пунктах временного размещения в Дубовке и Волгограде.

Ранее в субботу сообщалось, что природный пожар в Дубовском районе локализован, пострадавших нет, сгоревших построек нет.