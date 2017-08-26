В Волгоградской области эвакуированные из-за пожара люди вернулись в свои дома
По данным регионального управления МЧС, в ночь с пятницы на субботу в пунктах временного размещения находились около 1 тыс. человек.
По данным регионального управления МЧС, в ночь с пятницы на субботу в пунктах временного размещения находились около 1 тыс. человек.
ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Люди, эвакуированные
«Все жители сел Оленье и Екатериновка вернулись в свои дома. На данный момент ни одного человека в пункте временного размещения, который был подготовлен в райцентре Дубовка, нет», — сказал Уланов.
По информации
Ранее в субботу сообщалось, что природный пожар в Дубовском районе локализован, пострадавших нет, сгоревших построек нет.
По данным регионального главка МЧС, за прошедшие сутки на территории Волгоградской области было ликвидировано 97 очагов возгорания. Со среды, 23 августа, в Волгоградской области