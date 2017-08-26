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09:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полицейские разыскивают разбойника, напавшего на пенсионерку в Черемхове Иркутской области

Злоумышленник избил 80-летнюю женщину в ее квартире и забрал все сбережения.

Неизвестный напал на 80-летнюю женщину в ее квартире на улице Забойщика, 55 в микрорайоне Храмцовский в Черемхове Иркутской области сегодня утром, 26 августа.

Злоумышленник избил пенсионерку, а затем забрал все ее сбережения.

Сотрудники уголовного розыска проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в разбойном нападении. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В дежурную часть полиции обратились соседи пострадавшей, которые услышали её крики о помощи. Как установили сыщики, преступник выследил жертву и воспользовался моментом, когда пенсионерка открыла входную дверь своей квартиры, после чего втолкнул ее в жилище.

«Причинив телесные повреждения хозяйке, злоумышленник похитил ее сбережения и скрылся, спрыгнув с окна второго этажа», — отметили в ведомстве.

В настоящее время личный состав полиции, в том числе наружные экипажи ГИБДД, ППС, а также вневедомственная охрана Росгвардии, работники частных охранных структур ориентированы на поиски налетчика.

Граждан, обладающих информацией о произошедшем противоправном деянии, просят обратиться в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» по следующим телефонам: ‎8 (39546)5−24−10, ‎8−908−6540190, ‎8−902−7677729.

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