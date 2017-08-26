Полицейские разыскивают разбойника, напавшего на пенсионерку в Черемхове Иркутской области
Злоумышленник избил 80-летнюю женщину в ее квартире и забрал все сбережения.
Злоумышленник избил 80-летнюю женщину в ее квартире и забрал все сбережения.
Неизвестный напал на 80-летнюю женщину в ее квартире на улице Забойщика, 55 в микрорайоне Храмцовский в Черемхове Иркутской области сегодня утром, 26 августа.
Злоумышленник избил пенсионерку, а затем забрал все ее сбережения.
Сотрудники уголовного розыска проводят необходимые
В дежурную часть полиции обратились соседи пострадавшей, которые услышали её крики о помощи. Как установили сыщики, преступник выследил жертву и воспользовался моментом, когда пенсионерка открыла входную дверь своей квартиры, после чего втолкнул ее в жилище.
«Причинив телесные повреждения хозяйке, злоумышленник похитил ее сбережения и скрылся, спрыгнув с окна второго этажа», — отметили в ведомстве.
В настоящее время личный состав полиции, в том числе наружные экипажи ГИБДД, ППС, а также вневедомственная охрана Росгвардии, работники частных охранных структур ориентированы на поиски налетчика.
Граждан, обладающих информацией о произошедшем противоправном деянии, просят обратиться в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» по следующим телефонам: 8 (39546)5−24−10, 8−908−6540190, 8−902−7677729.