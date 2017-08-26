Власти Башкирии помогут семье погибшего при падении автобуса на Кубани
Автобус сорвался с пирса около места строительства Керченского пролива.
Автобус сорвался с пирса около места строительства Керченского пролива.
Региональные власти Башкирии готовы оказать всю необходимую помощь семье жителя Салавата, погибшего в трагедии на Кубани. При падении автобуса с пирса на Керченском полуострове в воде погиб Сергей Колмыков, житель Салавата.
Как сообщает ТАСС, администрация готова подключиться к оказанию помощи семье рабочего.
Трагедия унесла жизни 18 человек, еще 33 человека попали в больницу. Автобус с вахтерами ехал на стройку Керченского моста. В