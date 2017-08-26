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11:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Башкирии помогут семье погибшего при падении автобуса на Кубани

Автобус сорвался с пирса около места строительства Керченского пролива.

Региональные власти Башкирии готовы оказать всю необходимую помощь семье жителя Салавата, погибшего в трагедии на Кубани. При падении автобуса с пирса на Керченском полуострове в воде погиб Сергей Колмыков, житель Салавата.

Как сообщает ТАСС, администрация готова подключиться к оказанию помощи семье рабочего.

Трагедия унесла жизни 18 человек, еще 33 человека попали в больницу. Автобус с вахтерами ехал на стройку Керченского моста. В какой-то момент у машины отказали тормоза и она буквально полетела в сторону моря. Водитель пытался остановить автобус коробкой передач, но и она сломалась. На большой скорости автобус упал в море.

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