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10:10 (мск), источник: "Российская газета"

Названы первые подозреваемые в деле о ДТП с рабочими на Кубани

Следователи допросили в качестве подозреваемых в деле о ДТП с рабочими на Тамани водителя автобуса и индивидуального предпринимателя, которому принадлежит машина.

«Следователи работают с теми пострадавшими, чье состояние здоровья это позволяет. Изъята интересующая следствие документация подрядной организации», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как выяснили правоохранители, предприятие заключило договор с индивидуальным предпринимателем на перевозку рабочих. Он должен был предоставить пять автобусов. Однако попавшая в аварию машина в договоре не значится. Да и с водителем автобуса договор заключен не был.

Решается вопрос о задержании подозреваемых.

В ДТП погибли 17 человек, один пропал без вести, 33 удалось спасти.

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