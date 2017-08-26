Названы первые подозреваемые в деле о ДТП с рабочими на Кубани

Как выяснили правоохранители, предприятие заключило договор с индивидуальным предпринимателем на перевозку рабочих. Он должен был предоставить пять автобусов. Однако попавшая в аварию машина в договоре не значится. Да и с водителем автобуса договор заключен не был.