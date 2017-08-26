Названы первые подозреваемые в деле о ДТП с рабочими на Кубани
Следователи допросили в качестве подозреваемых в деле о ДТП с рабочими на Тамани водителя автобуса и индивидуального предпринимателя, которому принадлежит машина.
Следователи допросили в качестве подозреваемых в деле о ДТП с рабочими на Тамани водителя автобуса и индивидуального предпринимателя, которому принадлежит машина.
«Следователи работают с теми пострадавшими, чье состояние здоровья это позволяет. Изъята интересующая следствие документация подрядной организации», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Как выяснили правоохранители, предприятие заключило договор с индивидуальным предпринимателем на перевозку рабочих. Он должен был предоставить пять автобусов. Однако попавшая в аварию машина в договоре не значится. Да и с водителем автобуса договор заключен не был.
Решается вопрос о задержании подозреваемых.
В ДТП погибли 17 человек, один пропал без вести, 33 удалось спасти.