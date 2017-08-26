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10:13 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре мотоциклист врезался в бордюр и погиб

Авария произошла недалеко от стелы «Ладья».

В пятницу, 25 августа, примерно в 23:00 в Октябрьском районе Самары произошло ДТП, в котором погиб молодой мотоциклист, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным инспекторов ГИБДД, 19-летний водитель мотоцикла «Стелс» двигался по Северо-восточной магистрали со стороны улицы Ново-Садовой в сторону Осипенко. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость и не справившись с управлением, молодой человек наехал на бордюрный камень по ходу своего движения.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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