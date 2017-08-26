В Самаре мотоциклист врезался в бордюр и погиб
Авария произошла недалеко от стелы «Ладья».
Авария произошла недалеко от стелы «Ладья».
В пятницу, 25 августа, примерно в 23:00 в Октябрьском районе Самары произошло ДТП, в котором погиб молодой мотоциклист, сообщает
По данным инспекторов ГИБДД, 19-летний водитель мотоцикла «Стелс» двигался по
От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.