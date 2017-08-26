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10:21 (мск), источник: PROUFU.ru

Родные погибшего на Кубани вахтовика из Башкирии вылетели на место трагедии

Сегодня, 26 августа, родственники 33-летнего жителя башкирского города Салават, который погиб во время аварии с автобусом на Кубани, отправились к месту трагедии.

Об этом в соцсетях сообщили близкие семьи Сергея. В Краснодарский край самолетом вылетели его и сестра.

Еще один житель Башкирии получила автокатастрофе травмы, но остался жив. Мужчина также является жителем города Салавата.

Напомним, трагедия произошла вчера утром возле поселка Волна в Темрюкском районе Краснодарского края. На подъезде к строящемуся пирсу автобус с вахтовиками компании «Таманьнефтегаз» упал с 4-метровой конструкции в воду на 12-метровую глубину. Предположительно, у автобуса отказали тормоза.

В салоне в тот момент находились 50 пассажиров, 32 человека из них выжили. Получив травмы. Пять человек в тяжелом состоянии. Один вахтовик числится пропавшим без вести.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сегодня в Краснодарском крае объявлен траур по жертвам трагедии.

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