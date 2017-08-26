Родные погибшего на Кубани вахтовика из Башкирии вылетели на место трагедии
Сегодня, 26 августа, родственники 33-летнего жителя башкирского города Салават, который погиб во время аварии с автобусом на Кубани, отправились к месту трагедии.
Сегодня, 26 августа, родственники 33-летнего жителя башкирского города Салават, который погиб во время аварии с автобусом на Кубани, отправились к месту трагедии.
Об этом в соцсетях сообщили близкие семьи Сергея. В Краснодарский край самолетом вылетели его и сестра.
Еще один житель Башкирии получила автокатастрофе травмы, но остался жив. Мужчина также является жителем города Салавата.
Напомним, трагедия произошла вчера утром возле поселка Волна в Темрюкском районе Краснодарского края. На подъезде к строящемуся пирсу автобус с вахтовиками компании «Таманьнефтегаз» упал с 4-метровой конструкции в воду на 12-метровую глубину. Предположительно, у автобуса отказали тормоза.
В салоне в тот момент находились 50 пассажиров, 32 человека из них выжили. Получив травмы. Пять человек в тяжелом состоянии. Один вахтовик числится пропавшим без вести.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сегодня в Краснодарском крае объявлен траур по жертвам трагедии.