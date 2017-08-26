Родные погибшего на Кубани вахтовика из Башкирии вылетели на место трагедии

Об этом в соцсетях сообщили близкие семьи Сергея. В Краснодарский край самолетом вылетели его и сестра.

Еще один житель Башкирии получила автокатастрофе травмы, но остался жив. Мужчина также является жителем города Салавата.

Напомним, трагедия произошла вчера утром возле поселка Волна в Темрюкском районе Краснодарского края. На подъезде к строящемуся пирсу автобус с вахтовиками компании «Таманьнефтегаз» упал с 4-метровой конструкции в воду на 12-метровую глубину. Предположительно, у автобуса отказали тормоза.

В салоне в тот момент находились 50 пассажиров, 32 человека из них выжили. Получив травмы. Пять человек в тяжелом состоянии. Один вахтовик числится пропавшим без вести.