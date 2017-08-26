Воронежские пожарные спасли 10 человек из горящей квартиры

Пожарные спасли десять человек из горящей квартиры на улице Юлюса Янониса, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в субботу, 26 августа. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 1:39 пятницы, 25 августа.