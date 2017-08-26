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10:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские пожарные спасли 10 человек из горящей квартиры

Владельца жилья госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Пожарные спасли десять человек из горящей квартиры на улице Юлюса Янониса, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в субботу, 26 августа. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 1:39 пятницы, 25 августа.

Сотрудники МЧС потушили пожар в 1:54. На месте происшествия работали два пожарных расчета. Огонь повредил коридор однокомнатной квартиры. Владельца жилья госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

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