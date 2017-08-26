Воронежские пожарные спасли 10 человек из горящей квартиры
Владельца жилья госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Владельца жилья госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Пожарные спасли десять человек из горящей квартиры на улице Юлюса Янониса, сообщила
Сотрудники МЧС потушили пожар в 1:54. На месте происшествия работали два пожарных расчета. Огонь повредил коридор однокомнатной квартиры. Владельца жилья госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.