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10:49 (мск), источник: Sputnik.by

СК устанавливает личность женщины, тело которой нашли у «Дружной»

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Правоохранительные органы устанавливают личность женщины, тело которой было обнаружено в районе станции «Дружной» в Минске, сообщили в СК.

Источник: Sputnik.by

«Первоначальный осмотр тела на месте происшествия показал, что телесных повреждений нет, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

По ее словам, в ходе осмотра места происшествия следственной оперативной группой изъяты вещественные доказательства.

«Не исключено, что смерть женщины могла наступить несколько дней назад, но точное время будет известно после проведения экспертизы», — отметила собеседник Sputnik.

Гончарова также сообщила, что «даны поручения на установление личности» женщины, чье тело было обнаружено в районе станции «Дружная».

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