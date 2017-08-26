СК устанавливает личность женщины, тело которой нашли у «Дружной»
МИНСК, 26 авг — Sputnik. Правоохранительные органы устанавливают личность женщины, тело которой было обнаружено в районе станции «Дружной» в Минске, сообщили в СК.
МИНСК, 26 авг — Sputnik. Правоохранительные органы устанавливают личность женщины, тело которой было обнаружено в районе станции «Дружной» в Минске, сообщили в СК.
«Первоначальный осмотр тела на месте происшествия показал, что телесных повреждений нет, назначена
По ее словам, в ходе осмотра места происшествия следственной оперативной группой изъяты вещественные доказательства.
«Не исключено, что смерть женщины могла наступить несколько дней назад, но точное время будет известно после проведения экспертизы», — отметила собеседник Sputnik.
Гончарова также сообщила, что «даны поручения на установление личности» женщины, чье тело было обнаружено в районе станции «Дружная».