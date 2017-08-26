СК устанавливает личность женщины, тело которой нашли у «Дружной»

Источник: Sputnik.by

«Первоначальный осмотр тела на месте происшествия показал, что телесных повреждений нет, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

По ее словам, в ходе осмотра места происшествия следственной оперативной группой изъяты вещественные доказательства.

«Не исключено, что смерть женщины могла наступить несколько дней назад, но точное время будет известно после проведения экспертизы», — отметила собеседник Sputnik.